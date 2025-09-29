مسابقة TCS Sustainathon السعودية 2025| ابتكارات شبابية لتعزيز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي

البلاد (الرياض)

أُعلن عن الفائزين في النسخة الثانية من مسابقة TCS Sustainathon السعودية 2025، التي ركزت هذا العام على الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقد استقطبت المسابقة أكثر من 200 طلب تسجيل، و 48 مشاركة مبتكرة من شباب المملكة، قدّموا خلالها حلولاً عملية للتحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والاستدامة.

وفاز فريق “قاطرني” من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالمركز الأول عن ابتكار “ديزرت بلوم”، وهو نظام ذكي يعمل بالطاقة الشمسية لري المزروعات وحصاد المياه من الغلاف الجوي، وحصل على جائزة قدرها 15,000 ريال سعودي.

فيما نال فريق “تفاحة” المركز الثاني وجائزة 10,000 ريال سعودي، وفريق “راوي” على المركز الثالث وجائزة 7,000 ريال سعودي. أما الفرق السبعة الأخرى المتأهلة للنهائيات فقد حصل كل منها على 4,000 ريال سعودي.

أقيم الحفل الختامي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (KACST) بالرياض، بحضور عدد من الشركاء من القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، منهم: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مؤسسة الملك خالد، نستله، ومؤسسة سدرة.

وقال الدكتور خالد الدكان، النائب الأول لرئيس الابتكار بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية: “سعدنا باستضافة هذا الحدث الذي أبرز إبداعات الشباب السعودي في مواجهة تحديات الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، بما يعكس قيمة الشراكات الفاعلة لدعم منظومة الابتكار وتحويل الأفكار إلى حلول واقعية.”

وتُرسّخ TCS Sustainathon مكانتها كمنصة عالمية يقودها الشباب، من خلال تقديم أفكار مبتكرة لمعالجة التحديات المجتمعية والاقتصادية والبيئية، بما في ذلك موضوعات سابقة مثل المدن المستدامة، والإدارة الذكية للمياه، والقضاء على الجوع.