مدرب أمريكي يقترح نزال ملاكمة بين كريستيانو رونالدو وواين روني

أشعل المدرب الأمريكي مالك سكوت، المدير الفني السابق لبطل الوزن الثقيل ديونتاي وايلدر، الجدل بعد اقتراحه إقامة نزال ملاكمة استعراضي بين البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، والإنجليزي واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق.

رونالدو وروني شكّلا ثنائياً ذهبياً تحت قيادة السير أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد، لكن علاقتهما توترت؛ بعدما اعتبر المهاجم الإنجليزي المعتزل أن ليونيل ميسي أفضل لاعب في التاريخ، وهو ما أغضب جماهير الدون حول العالم.

سكوت، البالغ من العمر 44 عاماً، صرّح لصحيفة THE SUN البريطانية قائلاً: «نزال بين رونالدو وروني سيكون حدثاً فريداً يجذب أنظار الملايين إلى حلبات الملاكمة».

وتابع: «هذه المواجهات الاستعراضية تمنح اللعبة شعبية أكبر وتجعل الناس يستمتعون بالمهرجان بدلاً من الاكتفاء بانتقاده».

وأضاف: «أسماء بحجم كريستيانو روني ستصنع أرقاماً قياسية في نسب المشاهدة والإيرادات، وأنا أؤيد هذا المقترح بشدة».