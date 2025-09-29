قبل لقائه المرتقب مع نتنياهو.. ترمب: فرصة تاريخية للإنجاز في الشرق الأوسط

البلاد (واشنطن)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس (الأحد)، أن هناك فرصة غير مسبوقة لتحقيق ما وصفه بـ”إنجاز عظيم” في الشرق الأوسط، مؤكداً أن “الجميع على أهبة الاستعداد لحدث استثنائي يحدث لأول مرة على الإطلاق”.

وقال ترمب في منشور له عبر منصته الخاصة”تروث سوشيال”:” سننجح في إنجاز هذا الأمر”.

ويأتي تصريح ترمب قبل يوم واحد من لقائه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض اليوم، في إطار بحث الخطة الأمريكية الجديدة لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة، والتي وضعتها الإدارة الأمريكية على مدى أسابيع، دون أن تتمكن إسرائيل خلالها من تحقيق أهدافها المعلنة المتمثلة في القضاء على حركة حماس أو تحرير جميع المحتجزين.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصادر أمريكية، فإن ترمب سيضغط على نتنياهو لتقديم تنازلات كبيرة ضمن خطة من 21 بنداً، فيما كشفت تقارير صحافية أن الخطة ليست نهائية وأن هناك مشاورات جارية بين واشنطن وتل أبيب لتعديل بعض بنودها.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الخطة تتضمن ضمانات تسمح لإسرائيل بالعودة إلى الحرب إذا ما “تم خرق سيادتها”، بينما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بوجود تقديرات في الأوساط السياسية الإسرائيلية بأن خطة ترامب ستدخل حيز التنفيذ، مع سعي نتنياهو لإجراء تعديلات عليها قبل لقائه بالرئيس الأمريكي.

وحذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، من محاولة عرقلة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار في غزة. وعبرت العائلات، بحسب “القناة 12″، عن دعوتها للإدارة الأمريكية لمنع إفشال المبادرة، محذرة من أي محاولة إسرائيلية لتعطيلها.

من جانبه، يعتزم ترمب الإعلان عن خطة مشتركة مع الدول العربية لإنهاء الحرب، تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى وإنهاء حكم”حماس” في غزة، رغم عدم وضوح موافقة الحركة عليها.

وتشير المصادر إلى أن الخلافات بين الأطراف ليست كبيرة، وأن المفاوضات المكثفة بقيادة مصر وقطر ضرورية. وأبلغ مبعوثا ترمب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر نتنياهو، بأن “الوقت قد حان لإنهاء الحرب”.