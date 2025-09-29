فرسان الأخضر لقفز الحواجز يتوّجون بالذهب في كأس الأمم بالمغرب

البلاد (الرياض)
توّج فرسان المنتخب السعودي لقفز الحواجز أمس بذهبية الفرق في كأس الأمم بالمغرب للعام الثاني على التوالي بمشاركة 10 منتخبات من مختلف دول العالم على حواجز ارتفاع 155سم، فيما حلّ في المركز الثاني المنتخب الإيطالي, وجاء في المركز الثالث المنتخب البريطاني, ومثّل المنتخب كل من الفرسان رمزي الدهامي, وعبدالله الشربتلي, وعبدالرحمن الراجحي, وخالد المبطي.
توّج فرسان المنتخب السعودي لقفز الحواجز أمس بذهبية الفرق في كأس الأمم بالمغرب للعام الثاني على التوالي بمشاركة 10 منتخبات من مختلف دول العالم على حواجز ارتفاع 155سم، فيما حلّ في المركز الثاني المنتخب الإيطالي, وجاء في المركز الثالث المنتخب البريطاني, ومثّل المنتخب كل من الفرسان رمزي الدهامي, وعبدالله الشربتلي, وعبدالرحمن الراجحي, وخالد المبطي.
وتوج أيضًا يوم أمس في ذات البطولة الفارس عبدالرحمن الراجحي بطلًا لشوط الجائزة الكبرى CSIO4 المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026م فيما حلّ وصيفًا له الفارس عبدالله الشربتلي.
وجاء فوز الراجحي رفقة الجواد “Heartbeat W” بجولتين خالية من الأخطاء وبزمن 41,02 ثانية فيما جاء فوز الشربتلي على الجواد “Alamo” بدون أخطاء للجولتين وبزمن 41,60 ثانية.
ويحرص فرسان المنتخب السعودي لقفز الحواجز على حصد النقاط من خلال الأشواط المؤهلة لكأس العالم 2026 م في جولات الدوري العربي لضمان الظفر بالمقاعد المخصصة للتأهل لكأس العالم.