غوتيريش يعلن إجراءات لحماية موظفي الإغاثة.. 1000 حالة اختطاف ارتكبها الحوثيون

البلاد (عدن)

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن تصاعد حدة الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين، مؤكدة أنها وثّقت أكثر من 1060 حالة اختطاف خلال العامين الماضيين، استهدفت بالأساس مواطنين احتفلوا أو حاولوا الاحتفاء بذكرى ثورة 26 سبتمبر، إحدى أهم المناسبات الوطنية في البلاد.

وبحسب تقرير الشبكة، فقد شهد العام الجاري وحده 613 واقعة اختطاف وإخفاء قسري، مقارنة بـ450 حالة خلال العام الماضي، توزعت على عدة محافظات بينها صنعاء، أمانة العاصمة، حجة، عمران، ذمار، إب، صعدة، المحويت والحديدة، وصولاً إلى الضالع. وأوضح التقرير أن شهر سبتمبر الجاري كان الأكثر عنفاً، حيث سجلت فيه 123 عملية اقتحام ومداهمة لمنازل مواطنين لمجرد نيتهم رفع العلم الوطني أو تنظيم فعاليات رمزية لإحياء الذكرى.

وأشار التقرير الحقوقي إلى أن عمليات الاختطاف غالباً ما تتم من الطرقات العامة أو الأسواق وحتى المساجد، إذ يُجبر الضحايا على تسليم هواتفهم وأوراقهم الثبوتية قبل اقتيادهم إلى أماكن احتجاز سرية. وما تزال عشرات الأسر حتى اليوم تجهل مصير أبنائها. واعتبرت الشبكة أن هذه الممارسات تعكس “حالة من الذعر والهستيريا” التي تعيشها الميليشيات الحوثية عند اقتراب المناسبات الوطنية، محملة الجماعة المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات.

وفي السياق ذاته، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن اتخاذ إجراءات جديدة لحماية العاملين الإنسانيين في اليمن، تشمل نقل بعض مكاتب الأمم المتحدة إلى مدينة عدن وتقييد التعامل مع مناطق سيطرة الحوثيين بالحد الأدنى، باستثناء المساعدات الضرورية المنقذة للحياة. جاء ذلك خلال لقائه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد غوتيريش التزام المنظمة الأممية بالعمل إلى جانب الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي لدعم الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في السلام والأمن والاستقرار. من جانبه، أشاد العليمي بجهود الأمم المتحدة، لكنه شدد على أن هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وسفن الشحن فاقمت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، داعياً إلى ممارسة مزيد من الضغوط الدولية على الميليشيا للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمختطفين من المدنيين ونقل مقرات الوكالات الأممية إلى عدن.