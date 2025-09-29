الرياضة

ديربي القاهرة| الأهلي يقلب الطاولة على الزمالك بثنائية

صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع الآخر / 1447 هـ      29 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (القاهرة)

حسم فريق الأهلي ديربي القاهرة، الذي جمعه مع غريمه الزمالك، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، بعد أن قلب تأخره إلى الفوز بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدوري المصري الممتاز 2025-26.

تقدم الزمالك أولًا عن طريق حسام عبدالمجيد في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، بينما رد حسين الشحات بالتعادل للأهلي في الدقيقة 71، بعد تمريرة رائعة من محمد شريف.

وأضاف محمود حسن تريزيجيه هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 78، من ركلة جزاء.

بهذا الفوز، قفز الأهلي للمركز الثاني برصيد 15 نقطة، بالمشاركة مع فريق المصري، مع تبقي لقاء مؤجل له مع فريق كهرباء الإسماغيلية، إذا فاز به الأهلي سيتصدر  ترتيب الدوري المصري قبل فترة الوقف الدولي المقبلة. فيما تجمد رصيد الزمالك عند 17 نقطة في المركز الأول.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *