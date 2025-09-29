ديربي القاهرة| الأهلي يقلب الطاولة على الزمالك بثنائية

البلاد (القاهرة)
حسم فريق الأهلي ديربي القاهرة، الذي جمعه مع غريمه الزمالك، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، بعد أن قلب تأخره إلى الفوز بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدوري المصري الممتاز 2025-26.
تقدم الزمالك أولًا عن طريق حسام عبدالمجيد في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، بينما رد حسين الشحات بالتعادل للأهلي في الدقيقة 71، بعد تمريرة رائعة من محمد شريف.
وأضاف محمود حسن تريزيجيه هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 78، من ركلة جزاء.
بهذا الفوز، قفز الأهلي للمركز الثاني برصيد 15 نقطة، بالمشاركة مع فريق المصري، مع تبقي لقاء مؤجل له مع فريق كهرباء الإسماغيلية، إذا فاز به الأهلي سيتصدر ترتيب الدوري المصري قبل فترة الوقف الدولي المقبلة. فيما تجمد رصيد الزمالك عند 17 نقطة في المركز الأول.
ركلة جزاء مهدرة والحكم يقرر إعادتها وحسام عبد المجيد يسجل الهدف الأول للزمالك pic.twitter.com/cjlI2o7Irn
— ON Sport (@ONTimeSports) September 29, 2025
لا يغيب في الديربي.. راهن على حسين الشحات⚽
دخول الشحات في الدقيقة 68⏱️
هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 71⏱️ pic.twitter.com/PsQbXOSdmL
— ON Sport (@ONTimeSports) September 29, 2025
البديل الذهبي حسين الشحات يتسبب في ركلة جزاء .. تريزيجيه يسجل هدف التقدم للأهلي بصوت بلال علام pic.twitter.com/PWnppyM1YT
— ON Sport (@ONTimeSports) September 29, 2025