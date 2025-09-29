ديربي القاهرة| الأهلي يقلب الطاولة على الزمالك بثنائية

لا يغيب في الديربي.. راهن على حسين الشحات⚽

دخول الشحات في الدقيقة 68⏱️

هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 71⏱️ pic.twitter.com/PsQbXOSdmL

— ON Sport (@ONTimeSports) September 29, 2025