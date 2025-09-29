حائل تستضيف كأس الاتحاد السعودي للهجن للمرة الأولى

هاني البشر ( الرياض )

يستضيف ميدان حائل لسباقات الهجن، اعتباراً من الأربعاء المقبل، منافسات كأس الاتحاد السعودي للهجن في نسختها الخامسة، حيث ينظمها الاتحاد السعودي للهجن على أرض حائل، وبجوائز مالية تتجاوز 10 ملايين ريال، وذلك لأول مرة في تاريخ البطولة التي رأت النور في أكتوبر عام 2021، وأقيمت في منطقة نجران.

وبدأت سباقات الهجن في حائل بين عامي 1979 ـ 1980 بتنظيم محبي هذه الرياضة العريقة، قبل أن تتطور وتقام على أرض الميدان المعتمد ضمن ميادين المملكة التي تعمل وفق اللوائح التنظيمية والإدارية والفنية في الاتحاد السعودي للهجن، ومن أبرزها كأس موسم حائل للهجن، دوري هجان، سباق المفاريد، إضافة إلى إقامة أشواط وفعاليات مصاحبة لليوم الوطني السعودي.

ويُعد ميدان حائل أحد الميادين الـ24 المعتمدة في المملكة، والثاني في منطقة حائل إلى جانب ميدان بقعاء، حيث يقع على مساحة 17,399,770 متراً مربعاً، ويضم مضمارين: أحدهما بطول 8 كيلومترات، والآخر بطول 1500 متر.

وكان الاتحاد السعودي للهجن قد أعلن في اجتماع مجلس إدارته الرابع برئاسة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد عام 2023 آخر الإصلاحات بالمضمار الجديد، والتي شملت السياج، والطرق، والحواجز الخرسانية، وبوابات الانطلاق.

وجهز الاتحاد السعودي للهجن حالياً منصة رئيسية لضيوف كأس الاتحاد السعودي للهجن 2025 تتسع لـ100 ضيف، ومنطقة فعاليات مصاحبة للكأس، حيث تشهد النسخة الخامسة إقامة 116 شوطاً جديدة على مدى خمسة أيام، وذلك ضمن روزنامة الاتحاد للموسم الرياضي 2025/2026.

ويسعى الاتحاد ـ برئاسة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ـ إلى إقامة سباقات الهجن في العديد من مناطق المملكة، والمحافظة على هذا الموروث الحضاري الكبير، والارتقاء بهذه الرياضة لمعايير عالمية تتواكب مع رؤية السعودية 2030، إضافة إلى حوكمة وإدارة سباقات الهجن وتقديم الخدمات للميادين والملاك، وتوفير البيئة المثالية لهم لممارسة هذه الرياضة الأصيلة.