الهلال يخطف انتصارًا مثيرًا من ناساف بدوري أبطال آسيا للنخبة

البلاد (جدة)

انتزع الهلال فوزًا ثمينًا من مضيفه ناساف الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم اليوم الاثنين على الملعب المركزي بمدينة قرشي، ضمن الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2025-2026.

الهلال بدأ المباراة بقوة، وسيطر على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، ونجح في ترجمة تفوقه إلى هدف مبكر في الدقيقة 21، حين استغل سافيتش خطأ فادحًا من حارس ناساف الذي أفلت الكرة من بين يديه، ليخطفها اللاعب ويسددها مباشرة داخل الشباك.

لم ينتظر أصحاب الأرض طويلًا حتى أدركوا التعادل، بعدما أطلق باخروموف تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 27 استقرت في المقص الأيمن لحارس الهلال ياسين بونو.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول بلحظات، أعاد الفرنسي تيو هرنانديز التقدم للهلال في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد فاصل مهاري راوغ خلاله أكثر من لاعب لينفرد بالحارس ويسجل هدفًا رائعًا على طريقته الخاصة، منهياً الشوط الأول بتقدم فريقه 2-1.

في الشوط الثاني، ضغط ناساف بحثًا عن التعادل، ونجح في تحقيق مبتغاه عند الدقيقة 61 عبر صديقوف الذي انفرد بالمرمى ووضع الكرة بثقة في شباك بونو، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

لكن الهلال لم يستسلم، وواصل هجماته حتى جاءت الدقيقة 79 التي شهدت الهدف الثالث بتوقيع ماركوس ليوناردو، بعدما تلقى تمريرة بينية رائعة من سافيتش، لينفرد بالحارس ويودع الكرة داخل الشباك محرزًا هدف الانتصار للزعيم.

بهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط، في مشوار دور المجموعات، ليواصل سعيه نحو حجز بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية من البطولة القارية.