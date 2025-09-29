المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية يختتم مشاركته في الدوري العربي بنتائج مميزة

هاني البشر (الرياض)

اختتمت منافسات النسخة الرابعة من الدوري العربي للرياضات الإلكترونية في العاصمة الأردنية عمّان، والتي أقيمت في الفترة من 25-26 سبتمبر 2025، بمشاركة 17 منتخباً عربياً. حيث شهدت البطولة تتويج المملكة العربية السعودية بلقب منافسات الرجال في TEKKEN 8، فيما حققت تونس لقب منافسات السيدات في اللعبة نفسها.

أما في منافسات لعبة eFootball، فقد نجحت الأردن في الفوز بلقب منافسات الرجال، وتمكنت المغرب من خطف لقب منافسات السيدات. وتمكّن الثنائي السعودي شامان الزعاقي ورائف التركستاني من الفوز بلقب منافسات الرجال في لعبة TEKKEN 8 بعد تغلبهم على المنتخب الكويتي في المباراة النهائية بنتيجة 3-1. وقدّم لاعبو ولاعبات المنتخب السعودي مستويات متميزة خلال مختلف مراحل الدوري والبطولات، حيث نجحت هدى الفقيهي في إحراز المركز الثالث ضمن منافسات السيدات في اللعبة القتالية الشهيرة. كما حلّ الفريق المكوّن من عبدالعزيز البحيري وأمجد القرني في المركز الثالث مع ختام منافسات لعبة eFootball للرجال.

وإلى جانب منافسات الرياضات الإلكترونية، شكّل الحدث منصة لتعزيز التعاون الإقليمي في مختلف المجالات المرتبطة بالقطاع، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية ممثلاً برئيس مجلس الإدارة، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، والاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، برئاسة سمو الأمير عمر بن فيصل، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي وتطوير منظومة الرياضات الإلكترونية في المنطقة عبر دعم المواهب، وتنمية القاعدة الجماهيرية، وتفعيل برامج تعليمية وتدريبية عابرة للحدود، وتنظيم بطولات مشتركة ومنصات لتبادل الخبرات.

وبهذه المناسبة، صرّح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، قائلاً: “يمثل توقيع مذكرة التفاهم مع أشقائنا في الأردن خطوة مهمة نحو بناء منظومة إقليمية أقوى للرياضات الإلكترونية. ستسهم هذه الشراكة في تمكين المواهب، وتوسيع آفاق التدريب والتعاون، ووضع أسس لنمو طويل المدى للرياضات الإلكترونية في العالم العربي. معاً، نعمل على تشكيل جبهة موحّدة تعزز حضورنا العالمي في هذه الصناعة المتنامية.” كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، للتركيز على استكشاف مجالات التعاون الإنسانية، بما في ذلك مشاركة فريق من اللاجئين في منافسات الدوري العربي مستقبلاً. وقد وقّع الاتفاقية كل من روان البتيري، الأمين العام للاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، وطالب سلهب، رئيس قسم شراكات القطاع الخاص والعمل الخيري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المفوضيّة.

الجدير بالذكر بأن مدينة الرياض كانت قد استضافت النسخ الثلاث الأولى من الدوري العربي للرياضات الإلكترونية، واحتضنت عمّان النسخة الرابعة منها بمشاركة العديد من المواهب من مختلف دول الوطن العربي، تنافسوا عبر العديد من البطولات في لعبتي TEKKEN 8 و eFootball، وعلى مجموع جوائز تجاوز 100 ألف ريال.