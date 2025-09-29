المملكة تواصل قيادة مستقبل رياضة المحركات بإطلاق النسخة الثانية من بطولة السعودية للفورمولا 4

هاني البشر ( الرياض )

أعلنت شركة “التوكيلات موتورسبورت”عن عودة الفورمولا 4 لموسم 2025م، وذلك بإقامة خمس جولات ضمن سلسلة السباقات أحادية المقعد للمبتدئين والمعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، وستقام المنافسات تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بين شهري أكتوبر وديسمبر على حلبة البحرين الدولية، وحلبة كورنيش جدة، في تأكيد جديد على التزام المملكة بتطوير قاعدة المواهب الناشئة في رياضة المحركات، وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.

تعدُّ “بطولة السعودية للفورمولا4” التي انطلقت عام 2024م منصة استراتيجية تهدف لدعم وتطوير ورعاية الجيل القادم من المواهب السعودية والدولية في عالم رياضة المحركات، ومن المقرر أن يشارك في البطولة 20 سائقاً يتنافسون جميعاً على متن سيارة موحدة من طراز “تاتوس أبارثF4 G2 ” (T421)، لضمان تكافؤ الفرص، والتركيز الكامل على مهارات القيادة والموهبة الفردية، ما يجعل الأداء على الحلبة انعكاساً حقيقياً لقدرات السائقين، بعيداً عن أفضلية المعدات أو الفرق.

وتعتبر بطولة “السعودية للفورمولا4” أول بطولة وطنية للسيارات أحادية المقعد معتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، حيث توفر نقطة انطلاق احترافية، ومناسبة للسائقين الشباب من سن 15 عامًا فما فوق، مع مسار تطوير واضح يتيح لهم التقدم نحو بطولة الفورمولا 3 وما بعدها.

ولا يقتصر تأثير البطولة على الحلبة فقط، بل يتجاوز ذلك ليشمل تقديم فرص مهنية متنوعة للشباب السعودي في مجالات الهندسة والميكانيكا، وإدارة السباقات، مساهمةً بذلك في بناء منظومة متكاملة لرياضة المحركات داخل المملكة.

وبهذه المناسبة، قال المهندس منصور المقبل، الرئيس التنفيذي المكلف للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والرئيس التنفيذي لشركة رياضة المحركات السعودية: تجسد عودة الفورمولا 4 هذا العام امتدادًا لجهود الاتحاد في دعم وتطوير رياضة المحركات، وتعزيز مكانتها على الساحتين المحلية والإقليمية، كما تعد منصة استراتيجية لتمكين الشباب السعودي من دخول هذا القطاع الحيوي، ومنحهم الفرصة لصقل مهاراتهم ليكونوا سائقي المستقبل.

وأكد المقبل التزام الاتحاد بتطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة، بما يعكس حرص المملكة على أن تكون نموذجًا يُحتذى به إقليمياً ودولياً في مجال رياضة المحركات.

في المقابل عبر الأستاذ محمد عبدالجواد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة التوكيلات،

عن سعادته بعودة بطولة السعودية للفورمولا4 الشهر المقبل، والذي يتضمن خمس جولات تنافسية في كل من البحرين وجدة، حيث قال: “نحن متحمسون للبناء على الأسس القوية التي وضعناها في موسمنا الافتتاحي”.

وأضاف: “نهدف إلى تمكين السائقين السعوديين الشباب والمواهب الصاعدة في قطاع رياضة المحركات للوصول إلى أقصى درجات التميز، من خلال توفير بيئة متكاملة تسهل دخولهم إلى عالم سباقات السيارات أحادية المقعد، وتضمن لهم تجربة غنية وفاعلة على المستويين الفني والمهني، داخل الحلبة أو خارجها”.

واختتم حديثه قائلاً: “من خلال هذه البطولة تسعى شركة التوكيلات، لتعزيز حضور الشباب السعودي في رياضة المحركات، ودعم المواهب المحلية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي لرياضة المحركات العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.”

جدول بطولة السعودية للفورمولا4 لعام 2025م

12 – 10أكتوبر

حلبة البحرين الدولية

(تشمل يوم اختبارات في 10 أكتوبر)

الأولى

16 – 15 أكتوبر

حلبة البحرين الدولية

الثانية

11 – 10نوفمبر

حلبة كورنيش جدة

​الثالثة

15 – 14نوفمبر

حلبة كورنيش جدة

​الرابعة

6 – 5ديسمبر

حلبة كورنيش جدة

الخامسة

تعد بطولة الفورمولا4 منذ انطلاقها عام 2014م، الفئة الرسمية الأولى في سلسلة سباقات السيارات أحادية المقعد المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) حيث صممت لتكون حلقة الوصل بين سباقات الكارتينغ والفئات الناشئة، وصولًا إلى المسار الاحترافي في عالم الفورمولا.

وتُعد الفورمولا4 الخطوة الرسمية الأولى على سلّم سباقات السيارات أحادية المقعد، وقد ساهمت في صقل وتخريج مجموعة من أبرز نجوم رياضة المحركات، والذين بلغوا أعلى المستويات العالمية من بينهم، لاندو نوريس، وجورج راسل، وشارل لوكلير، وأوسكار بياستري.