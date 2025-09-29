اختتام منافسات الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا للأوتوكروس 2025

هاني البشر (الرياض)

اختتمت منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا للأوتوكروس 2025م، التي استضافتها مواقف الجنادرية في الرياض، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ودعم من وزارة الرياضة، وبالتعاون مع الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، ونادي منظمي السباقات السعودي

وفي ختام المنافسات، توج عمار العمرو، الرئيس التنفيذي لإدارة التسويق والتواصل في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مختلف الفئات، وسط حضور جماهيري وتفاعل كبير يعكس الزخم المتصاعد لرياضة المحركات في المملكة.

وشهدت هذه الجولة مشاركة 87 متسابقًا ومتسابقة، يمثلون نخبة السائقين في المملكة والمنطقة، توزعوا على عشر فئات تنافسية، بالإضافة إلى فئة مخصصة للسيدات، ما أضفى طابعاً تنافسياً كبيراً على مجريات السباق.

وانطلقت فعاليات اليوم الثاني من البطولة باجتماع فني جمع السائقين مع مدير السباق لمناقشة التعليمات والإجراءات التنظيمية، قبل أن تنطلق التجارب الحرة التي مهدت لبدء المنافسات الرسمية، والتي أسفرت عن تألق السائق مصطفى العطاري، الذي نجح في تسجيل أسرع زمن الذي بلغ (53) ثانية و(314) جزءًا من الثانية، ليحقق المركز الأول في الترتيب العام، وحلّ عبدالله قباني في المركز الثاني بزمن (55) ثانية و(889) جزءًا من الثانية، فيما جاء أحمد بن خنين ثالثًا في الترتيب العام بزمن بلغ (57) ثانية و(266) جزءًا من الثانية.

وفي فئة G1، حصل السائق ماجد المزيني على المركز الأول، بعد أن أنهى السباق بزمن دقيقة واحدة، و(05) ثواني و(573) جزءًا من الثانية، متقدماً على سعيد الغامدي الذي حل ثانياً، فيما جاء حازم الحربي في المركز الثالث، أما في فئة G1 بلس، فقد قدم زيد المصري أداءً لافتاً توج من خلاله بالمركز الأول، بزمن دقيقة واحدة، و(06) ثواني و(379) جزءًا من الثانية، تلاه البراء حكيم في المركز الثاني، وجاءت السائقة ريم العبود في المركز الثالث، وفي فئة G2نجح السائق هشام البديع في إحراز المركز الأول، بزمن دقيقةواحدة، و(04) ثواني و(579) جزءًا من الثانية، بينما جاء نواف الجبهان في المركز الثاني وعبدالعزيز الغامدي ثالثاً.

أما في فئة G3، فقد تمكن الوليد بن زكي من حجز المركز الأول، بزمن دقيقة واحدة، و(03) ثواني و(252) جزءًا من الثانية، يليه عبدالعزيز الفضيلي في المركز الثاني، فيما جاء على الخضير في المركز الثالث، وفي فئة G4 تمكن عمر الديني من تحقيق المركز الأول، بزمن دقيقة واحدة، و(554) جزءًا من الثانية، وجاء خالد المطيري في المركز الثاني، ثم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن تركي بن سلطان في المركز الثالث، كما تمكن محمود عابد من حصد المركز الأول في فئة G4 بلس بعد أن أنهى السباق بزمن (59) ثانية و(075) جزءًا من الثانية، متقدماً على سليمان الصهيل الذي جاء في المركز الثاني، ورافع سليم في المركز الثالث.

وفي فئة G5 حقق عبدالله الخريجي المركز الأول، بزمن دقيقةواحدة، و(01) ثانية و(154) جزءًا من الثانية، وجاء سلطان حمديثانياً، وعبدالمجيد الزهراني ثالثاً، وفي فئة G5 بلس حجز سلطان كايلو المركز الأول، بزمن بلغ (59) ثانية و(547) جزءًا من الثانية،فيما جاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن تركي في المركز الثاني، تلاه ريان قشقري في المركز الثالث.

وفي فئة G6 تمكن يزيد الصهيل من تحقيق المركز الأول، بزمن (58) ثانية و(293) جزءًا من الثانية، وحل أحمد القايدي ثانياً، وأحمد باجنيد ثالثاً، وفي فئة G7 حقق مصطفى العطاري المركز الأول، بزمن (53) ثانية و(314) جزءًا من الثانية، وجاء عبداللهقباني، وأحمد بن خنين في المركزين الثاني والثالث على التوالي، وفي فئة السيدات تمكنت ريم العبود من تحقيق المركز الأول، بعد أن أنهت السباق بزمن دقيقة واحدة، و(06) ثواني و(713) جزءًا من الثانية، وجاءت مشاعل الهويش في المركز الثاني، ثم إيناس عبطيني في المركز الثالث.

تتكون بطولة السعودية تويوتا للأوتوكروس من ثلاث جولات تقام في مدن مختلفة بالمملكة، وتشكل منصة مثالية لاستعراض قدرات السائقين ومهاراتهم في بيئة آمنة وتنافسية، كما تسهم البطولة في تعزيز حضور رياضة المحركات محليًا وترسيخ ثقافتها، من خلال تحفيز المواهب الوطنية على خوض التحدي والانخراط في هذا القطاع الرياضي الحيوي.