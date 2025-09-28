يايسلة: كرة القدم لعبة معقدة والدحيل فريق قوي

بدر النهدي (جدة) أشاد الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق الاول بالنادي الأهلي بفريق الدحيل القطري، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء الآسيوي المرتقب غداً بين الفريقين.

وقال: الدحيل جيد ومنظم جداً، ويملك لاعبين على مستوى عالٍ، وسنعمل على إبقاء تركيز اللاعبين طوال الـ90 دقيقة.

وأضاف أنه ليس من خططنا أن نلعب بسيناريو التأخر في النتيجة ثم نعود، لذلك سنعالج الأخطاء التي ارتكبناها سابقاً في التعامل مع الكرات الطويلة.