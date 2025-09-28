الرياضة

يايسلة: كرة القدم لعبة معقدة والدحيل فريق قوي

صحيفة البلادaccess_time6 / ربيع الآخر / 1447 هـ      28 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
بدر النهدي (جدة)

أشاد الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق الاول بالنادي الأهلي بفريق الدحيل القطري، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء الآسيوي المرتقب غداً بين الفريقين.

وقال: الدحيل جيد ومنظم جداً، ويملك لاعبين على مستوى عالٍ، وسنعمل على إبقاء تركيز اللاعبين طوال الـ90 دقيقة.
وأضاف أنه ليس من خططنا أن نلعب بسيناريو التأخر في النتيجة ثم نعود، لذلك سنعالج الأخطاء التي ارتكبناها سابقاً في التعامل مع الكرات الطويلة.
وذكر الألماني بأن كرة القدم لعبة معقدة، ولسنا في سباق ماراثوني، فما زلنا في خطوات مبكرة نحو حسم لقب دوري أبطال آسيا.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

