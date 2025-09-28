وزير الخارجية يوقع مذكرات تفاهم مع نظرائه الأرميني والمنغولي والبوسني

البلاد (نيويورك)

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير خارجية جمهورية أرمينا أرارات ميرزويان، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ومناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها. وعقب اللقاء جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية جمهورية أرمينيا. كما التقى الأمير فيصل بن فرحان، وزيرة خارجية جمهورية منغوليا باتمونخ باتسيتسيغ، واستعرض معها العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجهود البلدين المبذولة بشأنها. وعقب اللقاء، جرى التوقيع على اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية منغوليا.

كما التقى وزير الخارجية، نظيره في البوسنة والهرسك ألمدين كوناكوفيتش، وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. وعقب اللقاء، جرى التوقيع على اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة المملكة ومجلس وزراء البوسنة والهرسك. حضر اللقاءات سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.