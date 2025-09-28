قوة ناعمة قادرة على إعادة تشكيل المجتمعات.. السياحة في السعودية تدعم الحراك التنموي

البلاد (جدة)

تشارك المملكة العربية السعودية دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، الذي يوافق السابع والعشرين من سبتمبر كل عام؛ بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية القطاع السياحي وقيمته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وإبراز دوره في دعم مسيرة التنمية المستدامة عبر الفعاليات والمؤتمرات والمعارض العالمية.

ويعود اعتماد هذا اليوم إلى عام 1970م؛ حينما أقرت منظمة السياحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، نظامها الأساسي، ليشكل علامة فارقة في مسار السياحة الدولية، ويسهم في تعزيز دورها لتحقيق أهداف الاستدامة والازدهار، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يُسلط الضوء سنويًا على محور رئيسي من محاوره عبر اختيار شعار مخصص لكل عام. وتبرز السياحة؛ بوصفها قوة ناعمة قادرة على إعادة تشكيل الاقتصادات والمجتمعات، من خلال توسعة فرص العمل، وتطوير البنية التحتية. ويشمل الأثر المباشر للقطاع توفير وظائف في الفنادق وشركات الطيران والمطاعم، إضافة إلى فرص غير مباشرة في قطاعات أخرى مثل الزراعة والصناعات الغذائية والنقل والبنية التحتية، فيما توسعت أنماط السياحة الحديثة لتشمل مجالات متنوعة؛ كالسياحة الرياضية والشاطئية والثقافية، التي تتيح للزوار استكشاف تاريخ الشعوب وعاداتها وفنونها المتعددة.