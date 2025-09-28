قطر تعلن مواعيد وملاعب مونديال -17 وكأس القارات وكأس العرب

بدر النهدي (جدة)

ستنطلق فعاليات قطر الرياضية الكبرى المذهلة بكأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025™ من 3 إلى 27 نوفمبر، تليها كأس العرب قطر 2025™ من 1 إلى 18 ديسمبر. كما تستضيف البلاد النسخة الثانية من كأس الإنتركونتيننتال قطر 2025™، التي ستُقام أيام 10 و13 و17 ديسمبر.

قال حسن ربيعة الكواري، المدير التنفيذي للتسويق والترويج والتجارة في اللجنة المحلية المنظمة: “يُمثل إطلاق مبيعات التذاكر إنجازًا هامًا لنا، بينما تستعد قطر لاستقبال العالم من جديد. سيستمتع المشجعون بموسم كروي حافل، حيث سيتمكنون من تجربة الضيافة القطرية الأصيلة، والمشاركة في تبادل ثقافي رائع يُبرز شغفنا المشترك بكرة القدم.”

كأس العرب قطر 2025™

يمكن للجماهير شراء تذاكر كأس العرب قطر 2025™ في ثلاث فئات، بأسعار تبدأ من 25 ريالًا قطريًا. كما يمكن للجماهير شراء تذكرة “تابع فريقي”، التي تُمكّنهم من حضور جميع مباريات فرقهم المفضلة خلال مرحلة المجموعات. ستوفر جميع الملاعب خيارات جلوس مُجهزة خصيصًا لذوي الاحتياجات الخاصة.

ستُقام المباراة الافتتاحية في الأول من ديسمبر، الساعة 7:30 مساءً، على استاد البيت، بين قطر المضيفة والفائز من مباراة فلسطين وليبيا. أما المباراة النهائية، فستُقام في 18 ديسمبر، الساعة 7 مساءً، على استاد لوسيل الشهير. ومن الملاعب الأخرى التي ستستضيف مباريات البطولة: استاد أحمد بن علي، واستاد المدينة التعليمية، واستاد خليفة الدولي، واستاد 974. وستضم جميع الملاعب منطقة جماهيرية مميزة، حيث يمكن للجماهير الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية.

سيحظى 16 فريقًا بفرصة الفوز بكأس كأس العرب قطر 2025™ المرموقة. وقد تأهلت تسعة من أفضل المنتخبات تصنيفًا في الفيفا تلقائيًا، بينما يتنافس 14 فريقًا على المقاعد السبعة المتبقية في سلسلة من التصفيات. وستُقام مباريات التصفيات قبل انطلاق البطولة يومي 25 و26 نوفمبر في قطر.

هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها قطر هذه البطولة المرموقة. ففي عام ٢٠٢١، استضافت البلاد بنجاح النسخة الافتتاحية من كأس العرب™، وكانت المرة الأولى التي تُقام فيها البطولة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وبالإضافة إلى نسخة هذا العام، ستستضيف قطر بطولة كأس العرب لكرة القدم مرة أخرى في عامي 2029 و2033.

كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025™

ستتوفر تذاكر كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025™ بعدد من خيارات التذاكر اليومية، بأسعار تبدأ من 20 ريالاً قطرياً. ستتيح التذاكر اليومية للجماهير حضور مباريات متعددة يومياً، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الثقافية والترفيهية التي ستقام على هامش المباريات، في أجواء احتفالية كروية حماسية.

وتقام البطولة على صالة أسباير زون، بواقع ثماني مباريات يومياً خلال مراحلها المختلفة، بإجمالي 104 مباريات.

يمكن للجماهير أيضًا شراء تذكرة برايم ماتش باس، التي تُمكّنهم من حجز مقاعدهم للمباريات عالية الإقبال. كما يُمكن لمشجعي المنتخب القطري شراء تذكرة “تابع فريقي”، التي تُمكّنهم من حضور جميع مباريات منتخب قطر تحت 17 عامًا خلال دور المجموعات.

ستُجهّز جميع الملاعب بمقاعد مُجهزة لكراسي مُتحركة للمُشجعين ذوي الإعاقة. كما ستتضمن التذاكر تصريحًا لوقوف السيارات لتسهيل الوصول إلى ملاعب البطولة.

أوقعت القرعة قطر، الدولة المضيفة، في المجموعة الأولى، إلى جانب إيطاليا وجنوب أفريقيا وبوليفيا، وستخوض مباراتها الأولى ضد إيطاليا في 3 نوفمبر، الساعة 6:45 مساءً. ويسعى العنابي الشاب إلى تحسين أفضل مركز حققه، عندما احتل المركز الرابع في نسخة 1991 من البطولة.

ستُقام المباراة النهائية يوم 27 نوفمبر، الساعة 7 مساءً، في استاد خليفة الدولي. تتوفر التذاكر بفئتين، بأسعار تبدأ من 15 ريالًا قطريًا، وتشمل أيضًا خيارات جلوس مُجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة.

كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025™ هي الأولى من بين خمس نسخ متتالية ستستضيفها قطر وهي أول بطولة لكأس العالم FIFA™ تضم 48 فريقًا.