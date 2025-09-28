قطر تستضيف المباريات الثلاث الأخيرة لكأس القارات FIFA 2025™

بدر النهدي (جدة)

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس إنتركونتيننتال FIFA 2025™، المقدمة من أرامكو والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، أن قطر ستستضيف المباريات الثلاث الأخيرة من هذه البطولة المرموقة للأندية في ديسمبر من هذا العام. وستتوج هذه البطولة السنوية أفضل نادٍ في العالم لعام 2025، حيث تتنافس الفرق على ألقاب: ديربي الأمريكتين FIFA™، وكأس التحدي FIFA™، وكأس إنتركونتيننتال FIFA™. وستُقام المباريات أيام 10 و13 و17 ديسمبر.

لقد استضافت قطر بنجاح الحدث السنوي للأندية ثلاث مرات من قبل، في عامي 2019 و2020، ومؤخراً في عام 2024 عندما توج ريال مدريد بطلاً للأندية أمام حشد كبير من الجماهير في ملعب لوسيل الشهير الذي يتسع لـ 80 ألف متفرج، والذي سيستضيف المباراة النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

ستقام المباريات التالية في قطر:

المباراة الثالثة : ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥، الدوحة، قطر | ديربي الأمريكتين FIFA™الفائز بكأس أبطال الكونكاكاف 2025، كروز أزول (المكسيك) vs الفائز بكأس أمريكا الجنوبية كوبا ليبرتادوريس 2025

المباراة الرابعة : ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥، الدوحة، قطر | كأس التحدي FIFA™أبطال دوري أبطال أفريقيا 2025، بيراميدز (مصر) ضد الفائز من المباراة 3

المباراة الخامسة : ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥، الدوحة، قطر | كأس القارات FIFA™أبطال دوري أبطال أوروبا 2025، باريس سان جيرمان (فرنسا) ضد الفائزين بالمباراة 4

تُضيف كأس إنتركونتيننتال FIFA 2025™ إلى شهرين مثيرين من منافسات كرة القدم العالمية في البلاد. كما ستستضيف قطر كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™ في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025، بالإضافة إلى كأس العرب FIFA 2025™، النسخة الثانية من البطولة الإقليمية، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025. وستُقام كأس إنتركونتيننتال FIFA 2025™ خلال الأيام المتبقية من كأس العرب FIFA قطر 2025™، مما يُظهر قدرة قطر على استضافة العديد من الفعاليات الرياضية في آن واحد.