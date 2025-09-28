تتجاوز 1.74 مليار دولار.. 42 اتفاقية استثمارية سعودية مع شركات صينية

البلاد (بكين)

عززت زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف، إلى الصين، التي اختتمها أمس السبت، علاقات الشراكة الاقتصادية بين البلدين؛ حيث شهد توقيع 42 اتفاقية استثمارية بين شركات سعودية وصينية، تتجاوز 1.74 مليار دولار، تشمل قطاعات الصناعات المتقدمة، والمركبات الذكية، وحلول الطاقة، والأجهزة الطبية، والمعدات، والموارد المعدنية.

وخلال الزيارة بحث مع قادة شركات صناعية تعزيز التعاون الصناعي، والفرص الواعدة في المملكة في قطاعات ذات أولوية؛ منها الآلات، والصناعات الكيميائية والتحويلية، واستعرض مزايا تسهيل رحلة المستثمرين.

وأوضح أن الاستثمار الصيني في المملكة ارتفع 30%؛ ليتجاوز 31 مليار ريال سعودي، تقابلها استثمارات سعودية في الصين بأكثر من 8 مليارات ريال سعودي، إلى جانب مذكرات تفاهم لصندوق الاستثمارات العامة مع مؤسسات مالية صينية بقيمة 50 مليار دولار.

وفي مدينة شنغهاي الصينية، زار الوزير بندر الخريف الجناح السعودي المشارك في المعرض الدولي للصناعة واطلع على فعالياته للتعريف بالمزايا التنافسية لبيئة الاستثمار في المملكة، وعلى العروض الثقافية للتعريف بالتراث السعودي ، كما قام بجولة في عدد من الأجنحة الدولية.