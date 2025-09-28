بطولات كبرى شهدها ختام موسم سباقات الطائف 2025

محمد الجليحي (الرياض)

شهد ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية مساء السبت ختام سباقات موسمهالصيفي لعام 2025 والذي تكون من 20 حفلاً سباقياً.

وكانت سباقات هذا الاسبوع زاخرة بالبطولات والكؤوس المهمة في روزنامة سباقات الموسم حيث اقيمت يوم الجمعة بطولات السرعه ويوم السبت بطولات ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز، بواقع ثلاثة اشواط لكل مسمى في البطولات للخيل العربية الأصيلة والخيل المهجنة الأصيلة ( الثروبيرد).

من جهة اخرى تم تتويج الخيال كاميلو اوسبينا ببطولة قائمة الخيالة برعاية صاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، فيما قامت ادارة نادي سباقات الخيل بتكريم متصدري قائمة الملاك والمدربين حيث تم تتويج اسطبل ابناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز كأعلى الاسطبلات الحاصدة للنقاط والانتصارات، وكذلك تم تكريم المدرب احمد محمود مدرب الاسطبل الابيض لابناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد حصوله على اعلى نقاط المدربين بتحقيق الانتصارات.

هذا وقد جاءت نتائج هذه السباقات على النحو التالي:

يوم الجمعة بطولات السرعة:

كأس بطولة السرعة للخيل العربية على مسافة 1200 متر وبجائزة قدرها 300 ألف ريال/ حققت المركز الاول الفرس ” جادي دي فوست ” لإسطبل أجمل.

كأس بطولة السرعة للأفراس على مسافة 1200 متر وبجائزة قدرها 300 ألفريال/ حققت المركز الاول كوافل بشعار المالك فواز محارب حمدان المشرافي.

كأس بطولة السرعة للحصن على مسافة 1200 متر وبجائزة قدرها 300 ألفريال / حقق المركز الاول الجواد رياض سنترال بشعار المالك عبدالله سعد عبدالله التويجري.

يوم السبت بطولات ميدان الملك خالد :

كأس بطولة ميدان الملك خالد للخيل العربية على مسافة 1600 متر وبجائزةقدرها 300 ألف ريال

المركز الأول بالتحاذي بين الجوادين انجاد الخالدية وانوار بشعار ابناء الأميرخالد بن سلطان بن عبدالعزيز وشعار ابناء هذال معجب سلامه المطيري.

كأس بطولة ميدان الملك خالد للأفراس على مسافة 1400 متر وبجائزة قدرها 300 ألف ريال / حققت المركز الاول الفرس عادات لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

كأس بطولة ميدان الملك خالد مفتوح الدرجات على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 300 ألف ريال / حقق المركز الأول الجواد سلام الخير لإسطبل عذبة للسباقات.