الاتحاد يقيل مدربه لوران بلان

البلاد (جدة)

أعلن نادي الاتحاد عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السيد لوران بلان وجهازه المساعد، وقدم لهم مجلس إدارة النادي خالص الشكر والتقدير على ما بذلوه خلال الفترة الماضية، متمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة.

كما قررت إدارة الاتحاد تكليف الكابتن حسن خليفة مديراً فنياً لقيادة الفريق الأول، بمساعدة المدرب إيفان كاراسكو المدير الفني لفريق تحت 21 عامًا، إلى حين إتمام التعاقد مع جهاز فني جديد، يواكب طموحات النادي ويحقق مستهدفات الفريق وتطلعات جماهيره الوفية.

جاء قرار إقالة بلان بعد خسارة الفريق مباراتيه ضد الوحدة الإماراتي في نخبة آسيا، والنصر بدوري روشن.