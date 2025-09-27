2520 كم قطعتها هجن كأس الاتحاد في 580 شوطاً منذ 2021م

هاني البشر (الرياض)

تشهد النسخة الخامسة من كأس الاتحاد السعودي للهجن، إقامة 116 شوطاً جديدة، يصبح بها عدد أشواط البطولة منذ إقامة أول نسخة 580 شوطاً، مجموع مسافتها 2520 كم.

ويحتضن ميدان حائل لسباقات الهجن، البطولة للمرة الأولى اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل ولمدة خمسة أيام، ذلك ضمن روزنامة الاتحاد للموسم الرياضي 2025/2026.

وأقيمت منافسات أول نسخة في تاريخ البطولة في الأول من أكتوبر عام 2021، وذلك على أرضية ميدان نجران لسباقات الهجن، والتي احتضنت منافسات النسخ من الأولى إلى الرابعة، وبمجموع أشواط بلغ 464 شوط.

وقطعت المطايا المشاركة في النسخ الأربعة مسافة 3016 كم، بواقع 504 كم في كل نسخة، حيث خصص الاتحاد السعودي للهجن مسافة 108 كم لفئة الحقايق، أولى فئات الهجن المعتمد مشاركته في البطولة، مسافة 120 كم لفئة اللقايا، مسافة 120 كم الجذاع، مسافة 84 كم لفئة الثنايا، ومسافة 72 من لفئة الحيل والزمول.

وتقام منافسات البطولة في حائل، وذلك في إطار سعي الاتحاد برئاسة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أن تقام سباقات الهجن في العديد من مناطق المملكة وللمحافظة على هذا الموروث الحضاري الكبير والارتقاء بهذه الرياضة لمعايير عالمية تتواكب مع رؤية “المملكة 2030” إضافة إلى حوكمة وإدارة سباقات الهجن وتقديم الخدمات للميادين والمُلاك وتوفير البيئة المثالية لهم لممارسة هذه الرياضة الأصيلة.