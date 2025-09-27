نيوم يتغلب على الرياض ويقفز لـ ” ثالث روشن”

البلاد (جدة)
واصل فريق نيوم عروضه القوية، ونجح في تحقيق فوز مهم وثلاث نقاط غالية من أمام مضيفه الرياض
بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2025-2026.
سجل لنيوم كل من لونشيانو رودريغيز وأحمد حجازي والكسندر لاكازيت في الدقائق 2 و 28 و 54.
وفي المقابل، أحرز هدفي الرياض كل من خليل العبسي وعبدالله دوكوري “بالخطأ في مرماه” في الدقيقتين 19 و 77 من عمر اللقاء.
الفوز قفز بفريق نيوم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط، وفي المقابل تجمد رصيد الرياض عند 3 نقاط واحتل المركز الثالث عشر.
هدف #رودريجيز الأول لنيوم .#الرياض 0 × 1 #نيوم
هدف التعادل من #خليل_العبسي على نيوم.#الرياض 1 × 1 #نيوم
هدف #لاكازيت الثالث على الرياض.#الرياض 1 × 3 #نيوم
