نيوم يتغلب على الرياض ويقفز لـ ” ثالث روشن”
الرياضة

نيوم يتغلب على الرياض ويقفز لـ " ثالث روشن"

5 / ربيع الآخر / 1447 هـ      27 سبتمبر 2025

البلاد (جدة)

واصل فريق نيوم عروضه القوية، ونجح في تحقيق فوز مهم وثلاث نقاط غالية من أمام مضيفه الرياض

بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2025-2026.

سجل لنيوم كل من لونشيانو رودريغيز وأحمد حجازي والكسندر لاكازيت في الدقائق 2 و 28 و 54.

وفي المقابل، أحرز هدفي الرياض كل من خليل العبسي وعبدالله دوكوري “بالخطأ في مرماه” في الدقيقتين 19 و 77 من عمر اللقاء.

الفوز قفز بفريق نيوم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط، وفي المقابل تجمد رصيد الرياض عند 3 نقاط واحتل المركز الثالث عشر.

 

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

