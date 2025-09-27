السياسة

سمو وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية قبرص ويوقعان اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين

واس (نيويورك)
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية قبرص الدكتور كونستانتينوس كومبوس، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، كما جرى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
عقب اللقاء، جرى التوقيع على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية قبرص.
حضر اللقاء، سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.
