سمو وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية البوسنة والهرسك ويوقعان اتفاقية إعفاء متبادلة للجوازات الدبلوماسية والخاصة

صحيفة البلادaccess_time5 / ربيع الآخر / 1447 هـ      27 سبتمبر 2025
واس (نيويورك)
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم وزير خارجية البوسنة والهرسك السيد ألمدين كوناكوفيتش، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
وعقب اللقاء، جرى التوقيع على اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة المملكة ومجلس وزراء البوسنة والهرسك.
