السياسة

سمو وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية أرمينيا ويوقعان مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية

صحيفة البلادaccess_time5 / ربيع الآخر / 1447 هـ      27 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
واس (نيويورك)
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، يوم أمس الجمعة وزير خارجية جمهورية أرمينا أرارات ميرزويان، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ومناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
عقب اللقاء، جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية جمهورية أرمينيا.
حضر اللقاء سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *