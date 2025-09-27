الرئيسية
القادسية يعبر الفتح ويقفز لـ”وصافة روشن”
الرياضة

القادسية يعبر الفتح ويقفز لـ”وصافة روشن”

صحيفة البلادaccess_time5 / ربيع الآخر / 1447 هـ      27 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

قفز فريق القادسية إلى وصافة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما نجح في حسم مباراته
أمام مضيفه الفتح، التي اُقيمت مساء اليوم السبت، بهدف وحيد، في ختام الجولة الرابعة من عمر دوري روشن السعودي

وكان الشوط الأول بين الفتح والقادسية قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

 سجل هدف القادسية اللاعب جوليان كينونيس في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

لعب الفتح بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39 من عمر المباراة، بعد خروج حارس مرماه باتشيكو فلوريس مطرودًا بالبطاقة الحمراء.

بتلك النتيجة، قفز القادسية إلى وصافة دوري روشن، ورفع رصيده إلى 10 نقاط.

وتجمد رصيد الفتح بعد الخسارة عند نقطة وحيدة واحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب روشن.

m.samy

كتب بواسطة

