الرئيسية
/
/
/
/
/
الفيحاء يقتنص فوزًا صعبًا من النجمة
الرياضة

الفيحاء يقتنص فوزًا صعبًا من النجمة

صحيفة البلادaccess_time5 / ربيع الآخر / 1447 هـ      27 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

انتزع فريق الفيحاء انتصارًا ثمينًا، و3 نقاط غالية، من منافسه فريق النجمة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

كان الشوط الأول بين النجمة والفيحاء قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.

سجل هدفي الفيحاء كل من ألفا سيميدو، وسيلفر جانفولا مبوسي في الدقيقتين 75 و88 من عمر اللقاء.

وأحرز هدف النجمة الوحيد اللاعب سامير دي سوزا في الدقيقة 90+2.

بهذا الفوز، رفع الفيحاء رصيده من النقاط إلى الرقم 7 ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن.

وجمدت الهزيمة رصيد النجمة، واستمر الفريق بلا نقاط بعد مرور 4 جولات من عمر دوري روشن؛ ليحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *