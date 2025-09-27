الرياضة

أتلتيكو يقسو على ريال مدريد بخماسية في الديربي

صحيفة البلاد 5 / ربيع الآخر / 1447 هـ 27 سبتمبر 2025

البلاد (جدة)

حسم فريق أتلتيكو مدريد ديربي العاصمة الإسبانية، بعدما دك شباك ريال مدريد بخماسية مقابل

هدفين، المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

