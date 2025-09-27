أتلتيكو يقسو على ريال مدريد بخماسية في الديربي

البلاد (جدة)
حسم فريق أتلتيكو مدريد ديربي العاصمة الإسبانية، بعدما دك شباك ريال مدريد بخماسية مقابل
هدفين، المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.
ورغم خسارته الأولى هذا الموسم، ظل ريال مدريد في صدارة الدوري برصيد 18 نقطة، فيما ارتفع
رصيد نادي أتلتيكو مدريد إلى النقطة التاسعة في المركز الثامن.
Robin Le Normand's header gives @Atleti the lead in the #MadridDerby 🔴⚪️#LaLiga #AtletiRealMadridpic.twitter.com/mWoMyN6NQC
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 27, 2025
⚽️مبابي يعيد الديربي الى نقطة البداية بتسجيله هدف التعادل #الدوري_الإسباني #LaLiga pic.twitter.com/Ad33KUpxEt
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 27, 2025
غولير يضيف الهدف الثاني لريال مدريد ⚽️🔥#الدوري_الإسباني pic.twitter.com/YpXE7NduGl
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 27, 2025