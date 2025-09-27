أتلتيكو يقسو على ريال مدريد بخماسية في الديربي

البلاد (جدة) حسم فريق أتلتيكو مدريد ديربي العاصمة الإسبانية، بعدما دك شباك ريال مدريد بخماسية مقابل هدفين، المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.