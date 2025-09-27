أبطال الدرفت يعتلون منصات التتويج في ختام الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا

هاني البشر (الرياض)

اختتمت مساء أمس الجمعة منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا درفت 2025م، والتي أقيمت في مواقف الجنادرية، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بدعم من وزارة الرياضة، وبالتعاون مع الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، ونادي منظمي السباقات السعودي.

وفي ختام السباق، توج المهندس منصور المقبل الرئيس التنفيذي المكلف للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الفائزين في البطولة، حيث أحرز المتسابق يوسف باحويرث المركز الأول في فئة المحترفين، متقدماً على محمد العرابي الذي حلّ ثانيًا، وخالد الزايد في المركز الثالث.

وفي فئة شبه المحترفين، فقد انتزع سيف الحميقاني الصدارة، فيما جاء محمد الحربي في المركز الثاني، وعبدالمحسنالخريجي ثالثًا.

أما في فئة الهواة، فقد تمكن محمد الجامد من حصد المركز الأول، متفوقًا على سعود العباسي الذي جاء في المركز الثاني، بينما حل عبدالعزيز رشيدي في المركز الثالث.

كما شهد يوم أمس انطلاق منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا أوتوكروس ببدء إجراءات التسجيل والتدقيق الإداري للمشاركين، وذلك وسط حضور لافت من المتسابقين ومحبي رياضة المحركات، وتُستكمل اليوم السبت منافسات البطولة بإقامة التجارب الحرة، يعقبها انطلاق السباقان الأول والثاني، قبل أن تختتم الجولة بحفل تتويج الفائزين.

تجدر الإشارة إلى أن بطولتي السعودية تويوتا للدرفت والأوتوكروس تتكوّنان من ثلاث جولات تقام في مدن مختلفة بالمملكة، وتُمثل هاتان البطولتان منصة مثالية لاستعراض مهارات السائقين في بيئة آمنة وتنافسية، كما تسهمان في ترسيخ ثقافة رياضة المحركات محليًا، وتعزيز حضورها في المجتمع، من خلال تحفيز المواهب الوطنية على خوض التجربة والانخراط في هذا القطاع الحيوي.