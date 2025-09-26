السياسة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الجبل الأسود

صحيفة البلادaccess_time4 / ربيع الآخر / 1447 هـ      26 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
واس (نيويورك)
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في نيويورك أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية الجبل الأسود إرفين إبرهيموفيتش، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *