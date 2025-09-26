وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الجبل الأسود

واس (نيويورك)
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في نيويورك أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية الجبل الأسود إرفين إبرهيموفيتش، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.
