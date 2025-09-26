الإقتصاد

وزير الاقتصاد والتخطيط يشارك في اجتماع الطاولة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية

صحيفة البلادaccess_time4 / ربيع الآخر / 1447 هـ      26 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (نيويورك)
شارك وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظّمته غرفة التجارة الأمريكية، بحضور ممثلين من القطاع الخاص الأمريكي.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة ضمن رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي القائم بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب مناقشة التطورات الاقتصادية العالمية، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ80 في نيويورك.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

