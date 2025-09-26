وزير الاقتصاد والتخطيط يشارك في اجتماع الطاولة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية

البلاد (نيويورك)
شارك وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظّمته غرفة التجارة الأمريكية، بحضور ممثلين من القطاع الخاص الأمريكي.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة ضمن رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي القائم بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب مناقشة التطورات الاقتصادية العالمية، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ80 في نيويورك.