وزارة الرياضة تختتم مشاركتها في فعاليات معرض “إكسبو اليابان 2025”

هاني البشر (الرياض)

اختتمت وزارة الرياضة مشاركتها في فعاليات المعرض العالمي “إكسبو اليابان 2025″، تزامنًا مع التواجد والمشاركة السعودية في الحدث الدولي الذي يقام في مدينة أوساكا خلال الفترة من 13 أبريل وحتى 13 أكتوبر المقبل.

بدأت المشاركات بتقديم عرض مرئي بعنوان “الرياضة السعودية محفز للتغيير”، أمام الحضور الكبير الذي اكتظت به القاعة الرئيسية في معرض إكسبو البابان، والذي تناول أهمية رؤية السعودية 2030 في بناء خارطة الطريق للقطاع الرياضي في المملكة، وأثر استضافة الأحداث الرياضية العالمية.

كما ركزت المشاركة الافتتاحية على الخطط الخاصة بتطوير الرياضة السعودية والاهتمام برياضيي النخبة، مع وجود نماذج حالية مشرفة في مختلف الرياضات حققت الإنجازات للمملكة في البطولات العالمية، كما أشار العرض إلى التقدم الكبير في الرياضة النسائية عبر تمكين الرياضيات السعوديات، وأهمية الرياضة كجسر للتواصل الإنساني بين الشعوب، مع تقديم الدعوة للشعب الياباني وشعوب العالم لزيارة المملكة والاستمتاع بالضيافة والفعاليات الرياضية التي تعد المملكة وجهة مفضلة لها.

كما تواجدت وزارة الرياضة في جلسات المجالات الاستثمارية في المعرض الدولي في أوساكا اليابانية، من خلال المشاركة اليوم الأربعاء في جلسة بعنوان “الاقتصاد الرياضي السعودي: المنافسة، والنمو، والاستثمار، وكأس آسيا 2027″، والتي ركزت على ثلاثة محاور رئيسة هي المناخ الاستثماري في القطاع الرياضي السعودي، وبرنامج تخصيص الأندية الرياضية، إضافة إلى استضافة المملكة لبطولة كأس آسيا 2027”, حيث شهدت الجلسة تفاعلًا متميزًا من الحضور المتواجد في القاعة الرسمية لمعرض إكسبو اليابان.

تأتي هذه المشاركة انطلاقًا من أهمية تعزيز دور وزارة الرياضة على المستوى الدولي، ومواصلة التعريف بالتطور المتنامي للرياضة السعودية والرياضيين فيها، علاوة على إبراز الفرص الاستثمارية الكبيرة التي وفرها القطاع الرياضي ، والتي تسهم في بناء علاقة وثيقة مع القطاع الخاص من مختلف دول العالم، بما يحقق الأهداف والرؤى الوطنية في الحاضر والمستقبل.