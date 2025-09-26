نجوم الفنون القتالية يتحدثون عن استعداداتهم في المؤتمر الصحافي لـ«دوري المقاتلين المحترفين» في الرياض

هاني البشر (الرياض)

شهدت العاصمة الرياض اليوم انعقاد المؤتمر الصحافي الخاص بـ«دوري المقاتلين المحترفين» الذي جمع نخبة من أبرز المقاتلين العرب والدوليين قبل أيام من انطلاق المنافسات المرتقبة لنزالات نصف النهائي التي تحتضنها صالة «ذا أرينا» السبت المقبل، وسط ترقب جماهيري كبير لعروض نارية ومواجهات حماسية ستشهدها البطولة.

وخلال المؤتمر، أكد المقاتل السعودي عبدالعزيز بن معمر أنه يتعامل مع جميع خصومه بالطريقة نفسها قائلاً: «أفضل أن أجهز لكل خصم بنفس الأسلوب وأضع كل ما لدي داخل الحلبة، لا يهم من هو الخصم، الأهم أن أفوز وأرفع راية المملكة». أما السعودي مالك باسهل فأعرب عن امتنانه للدعم الجماهيري قائلاً: «في جدة حضرت عائلتي ودعمتني، والجمهور السعودي دائماً حاضر في أي مدينة، وهو يمنحني طاقة إيجابية تدفعني نحو الفوز».

ومن المغرب، قال المقاتل خافيير علوي: «لا أحب التقليل من خصمي مهما كانت الفروقات بيننا، وأنا مستعد جيداً له. احتفالي باليوم الوطني السعودي كان لحظة مميزة بالنسبة لي، خصوصاً أن السعودية قدمت الكثير للفنون القتالية المختلطة».

فيما أكد المغربي صلاح الدين حاملي الذي يخوض أولى مشاركاته في البطولة بعد تأهله: «خصمي سهيل ثائري شرس وأعلم أن المواجهة ستكون صعبة، لكنني مستعد لتقديم أفضل ما لدي».

وعبّر المقاتل الكويتي محمد الأقرع عن فخره باختياره دائماً في النزالات الرئيسية قائلاً: «اختياري يعود لخبرتي الكبيرة وتدربي مع أبطال عالميين، وأتمنى أن أمثل الكويت خير تمثيل وأن تنمو هذه الرياضة أكثر في بلدي». ومن جانبه كشف الجزائري سهيل ثائري عن رغبته في الثأر قائلاً: «أتمنى مواجهة الإيراني محسن محمد صيفي في النهائي مرة أخرى، فبعد خسارتي أمامه الموسم الماضي شعرت أن هناك شيئاً لم أنجزه بعد وأريد أن أظهر أفضل ما لدي».

أما الجزائري مختار بن قاسي فأكد مكانته القوية في البطولة قائلاً: «رؤية المقاتلين لي كأفضل في الفئة تعود إلى سجلي الاحترافي وخبرتي الكبيرة في البطولات العالمية». كما أوضح الجزائري يانيس غاموري: «لم أحصل على فرصتي الكاملة بسبب إصابة خصمي وتأهلي المباشر لنصف النهائي، لكنني مستعد تماماً لخوض نزال قوي وممتع».

ويُنتظر أن يشهد «دوري المقاتلين المحترفين» في نسخته المقبلة بالرياض منافسات نارية بين نخبة من أشرس المقاتلين على الساحة العربية والدولية، حيث يسعى كل منهم لإثبات نفسه وتقديم أداء قوي يواكب تطلعات الجماهير السعودية والعربية التي تتابع بشغف تطور هذه الرياضة السريعة الانتشار