ميدان الملك خالد بالحوية يواصل مسيرته السباقية عبر إقامة موسم الطائف الشتوي

محمد الجليحي (الرياض)

اعلن نادي سباقات الخيل عن مواعيد إقامة موسم سباقات الطائف الشتوي لعام 2025-2026 والذي سيستمر لمدة تسعة أسابيع تنطلق في 22/10/2025 وتنتهي في 28 يناير 2026 .

يأتي هذا الإعلان مؤكدا انفراد المملكة العربية السعودية بكونها الدولة الوحيدة إقليميا التي تقيم سباقات الخيل للسرعة في مختلف الفصول سواء فصل الصيف أو الشتاء ، كما يواصل نادي سباقات الخيل إقامة برامجه و سباقاته المتعددة في اكثر من منطقة بنفس التوقيت اذ ان موسم سباقات الطائف الشتوي يتزامن مع بدايات موسم سباقات الرياض .

حيث خصص يوم الأربعاء ليكون موعد إقامة السباقات المكونة من ثمانية أشواط في كل حفل للخيل المهجنة الأصيلة ( الثروبيرد ) والخيل العربية الأصيلة ، تتنوع فيها الدرجات والتصنيفات لمختلف المسافات والاعمار .

وفي تفصيل لهذا الموسم فإنه سيشهد الجولة الخاصة بتصفيات بطولة ابطال الميادين لجميع أنواع الخيل سواء الخيل العربية الأصيلة وخيول الثروبيرد التي تشهد تنافسا محموما للتأهل لنهائي ابطال الميادين بالرياض ، وعن ابرز معالم روزنامة سباقات الطائف الشتوية والمكون من 72 شوطا منها 63 شوطا للخيل المهجنة الأصيلة الثروبيرد بينما خصص 9 أشواط للخيل العربية الأصيلة .

ومن جهته اكمل نادي سباقات الخيل استعداداته لإقامة الموسم الشتوي من جميع الجوانب الفنية والإدارية والبيطرية بكوادر ذات خبرة وكفاءة تضمن نجاح الموسم .

كما أن الحضور الجماهيري متاح للجميع وفق آليات واشتراطات نادي سباقات الخيل والتي سيعلن عنها تزامنيا مع بداية السباقات .