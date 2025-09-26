السياسة

سمو وزير الخارجية يشارك في اجتماع ترويكا القمة العربية على المستوى الوزاري مع وزير خارجية جمهورية كوريا

4 / ربيع الآخر / 1447 هـ      26 سبتمبر 2025
واس (نيويورك)
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في اجتماع ترويكا القمة العربية على مستوى وزراء الخارجية مع رئيس مجلس الأمن لشهر سبتمبر وزير خارجية جمهورية كوريا جو هيون، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين بنيويوك.
وبحث الاجتماع سبل تنسيق العمل متعدد الأطراف بما يهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة لخدمة القضايا الإقليمية والدولية.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

