النصر يحسم كلاسيكو الاتحاد.. وينفرد بصدارة ” روشن”

البلاد (جدة)
حسم فريق النصر الكلاسيكو المثير الذي جمعه مع مضيفه الاتحاد، بثنائية مقابل لاشيء، سجلهما اللاعب ساديو ماني في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة.
وأضاف القائد كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 35، وذلك في اللقاء الذي احتضنه ملعب الإنماء في جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين.
بتلك النتيجة، افرد النصر بصدارة دوري روشن للمحترفين برصيد 12 نقطة(العلامة الكاملة) من أربع مباريات، فيما ظل فريق الاتحاد في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.
