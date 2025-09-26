الرياضة

النصر يحسم كلاسيكو الاتحاد.. وينفرد بصدارة ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time4 / ربيع الآخر / 1447 هـ      26 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حسم فريق النصر الكلاسيكو المثير الذي جمعه مع مضيفه الاتحاد، بثنائية مقابل لاشيء، سجلهما اللاعب ساديو ماني في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة.

وأضاف القائد كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 35، وذلك في اللقاء الذي احتضنه ملعب الإنماء في جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين.

بتلك النتيجة، افرد النصر بصدارة دوري روشن للمحترفين برصيد 12 نقطة(العلامة الكاملة) من أربع مباريات، فيما ظل فريق الاتحاد في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *