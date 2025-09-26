الكشف عن التمائم الثلاث للدول المستضيفة لكأس العالم 2026

بدر النهدي (جدة)

كشف FIFA في حفل بهيج عن التمائم الثلاث الرسمية لبطولة كأس العالم 2026 FIFA™، التي تُبرز كل منها الطابع المميز لإحدى الدول المستضيفة.

فقد تم تصميم كل من الموظ ™Maple (كندا)، والجغور ™Zayu (المكسيك)، والنسر الأمريكي ™Clutch (الولايات المتحدة) بعناية لتعكس ما تزخر به بلدانها من ثقافة غنية وتراث عريق وروح نابضة بالحياة، بحيث ترمز إلى ما تمتاز به كرة القدم من مظاهر الوحدة والتنوع والشغف.

وبهذه المناسبة، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: “لقد اتَّسعت أُسرة بطولة 2026 وازدادت رونقاً وجمالاً من خلال انضمام التمائم Maple وZayu وClutch التي تعكس روح البهجة والحيوية والتآخي، شأنها في ذلك شأن بطولة كأس العالم FIFA نفسها”.

وتابع: “تكتسي التمائم الثلاث مكانة مركزية في الأجواء الترفيهية المذهلة التي نعمل على خلقها لهذه النسخة التي ستكون علامة فارقة في تاريخ البطولة، حيث ستأسر قلوب الجماهير وتشعل فتيل الاحتفالات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وحول العالم ككل، إذ أتخيل منذ الآن رؤية صورها على قمصان الأطفال، كما تحضرني مشاهد مصافحتها لأساطير كرة القدم، وأتصورها كذلك تتألق في ألعاب الفيديو التي يخوضها الملايين بمختلف أنحاء العالم، وذلك في سابقة أخرى في تاريخ هذه البطولة”.

فانطلاقاً من روح التواصل مع المشجعين الشباب، ستصبح Maple وZayu وClutch أول تمائم متنافِسة في ألعاب الفيديو في تاريخ بطولات FIFA، وذلك في إطار لُعبة FIFA Heroes الجديدة والمرخص لها من FIFA، الذي سيُطلقها رسمياً خلال العام المقبل. وتندرج هذه اللعبة في إطار مجموعة ألعاب FIFA الآخذة في التوسع تحت مظلة FIFAe، والتي تهدف إلى جعل كرة القدم الرقمية في متناول المزيد من المشجعين، وإتاحتها على المزيد من المنصات وبما يتناسب مع مختلف الأذواق.

يُذكر أن FIFA Heroes لُعبةٌ من تصميم ونشر شركة ENVER بالتعاون مع Solace، وهي تنطوي على الخصائص المثيرة لأجواء التنافس في صالات الألعاب، حيث تمتاز بمواصفات الإيقاع السريع الذي تتسم به كرة القدم الخماسية، مع إضفاء نكهة افتراضية مذهلة على أجواء اللعب، حيث يمكن للاعبين تشكيل فرق تضم بين عناصرها تمائم كأس العالم FIFA™ (الحالية والسابقة)، إلى جانب عدد من أبرز نجوم كرة القدم والشخصيات الخيالية المفضلة لديهم من البرامج التلفزيونية والأفلام الأكثر شعبية، علماً أنه من المقرر إطلاق FIFA Heroes خلال عام 2026 على أجهزة Android وiOS وNintendo Switch وPlayStation وXbox.

هذا وستشمل لعبة FIFA Super League Soccer على Roblox، والتي تم تطويرها بالتعاون مع شركة Gamefam، أيضاً فقرات مثيرة تسلط الضوء على دور كل تميمة داخل الملعب، مع تخصيص مكافآت حصرية مستوحاة من شخصياتها.

وستكون كل من Maple وZayu وClutch حاضرة في مختلف أنحاء الدول المضيفة، حيث ستُرحب بالعالم وتلهم المشجعين الشباب وتتفاعل مع أحداث النسخة الأولى في التاريخ التي تشهد مشاركة 48 منتخباً، إذ من المقرر أن تقام منافساتها خلال الفترة الممتدة من 11 يونيو إلى يوليو .