التجارب الحرة تشعل أجواء اليوم الأول من بطولة السعودية تويوتا درِفت بالرياض

هاني البشر (الرياض)

انطلقت مساء اليوم التجارب الحرة للجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا درِفت، التي تحتضنها مواقف الجنادرية بمدينة الرياض، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبدعم من وزارة الرياضة، وبالتعاون مع الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، ونادي منظمي السباقات السعودي.

وشهد اليوم الأول استكمال إجراءات التدقيق الإداري، والفحص الفني للمركبات المشاركة، إلى جانب عقد جلسة الإحاطة الرسمية التي جمعت المتسابقين بفريق التحكيم لتوضيح اللوائح والتعليمات الفنية والتنظيمية المعتمدة، ثم انطلقت التجارب الحرة لفئات الهواة، وشبه المحترفين، والمحترفين، إضافة إلى التصفيات التأهيلية الخاصة بفئة المحترفين.

وشارك في هذه الجولة 61 متسابقاً ومتسابقة من مختلف الفئات، في أجواء تنافسية تعكس الشعبية المتزايدة لرياضة الدرفتومكانتها كإحدى أبرز البطولات على مستوى المملكة والمنطقة، وتُستكمل منافسات البطولة غداً (الجمعة) بإقامة التصفيات التأهيلية لفئتي الهواة وشبه المحترفين، يعقبها انطلاق المنافسات الثنائية لفئة المحترفين، ثم إقامة التصفيات النهائية، قبل أن تُختتم الجولة بالسباق الختامي وتتويج الفائزين.