الاثنين المقبل .. إقفال باب التسجيل في كأس الاتحاد السعودي للهجن 2025

هاني البشر (الرياض)

يقفل الاتحاد السعودي للهجن الاثنين المقبل، باب التسجيل للمطايا المشاركة في منافسات كأس الاتحاد السعودي للهجن 2025، التي تنطلق أشواطها في الأول من أكتوبر المقبل على أرض ميدان حائل لسباقات الهجن، وبجوائز مالية تتجاوز 10 ملايين ريال.

وتشهد النسخة الخامسة في تاريخ البطولة، التي انطلقت عام 2021 على أرض ميدان نجران لسباقات الهجن، تنفيذ برنامج العضويات لملاك الهجن لأول مرة في نسخ كأس الاتحاد، حيث استُحدث البرنامج هذا العام ونُفذ في مهرجان ولي العهد للهجن خلال نسخته السابعة، ويهدف إلى زيادة مصادر إيرادات الاتحاد وتنوعها، وتحسين كفاءة الإنفاق.

وتتضمن فئات التسجيل 3 فئات: الأولى العضوية المميزة، والثانية العضوية المفتوحة ويبدأ التسجيل فيها بعد غدٍ الجمعة، والثالثة العضوية العادية ويبدأ التسجيل فيها غدًا الخميس.

وتخوض الهجن المشاركة في النسخة الجديدة من البطولة 116 شوطًا، من بينها 20 شوطًا على كؤوس البطولة؛ بحيث يقام في اليوم الأول 36 شوطًا مخصصة لفئة “الحقايق”، و30 شوطًا في اليوم الثاني لفئة “اللقايا”، و24 شوطًا في اليوم الثالث لفئة “الجذاع”، فيما يتضمن اليوم الرابع إقامة 14 شوطًا مخصصة لفئة “الثنايا”، ويُختتم اليوم الخامس بـ12 شوطًا لفئة “الحيل والزمول”، وذلك وفقًا للبرنامج التفصيلي المعلن أمس الثلاثاء.

وأنهى الاتحاد السعودي للهجن جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بميدان حائل، وذلك في إطار سعيه ـ برئاسة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ـ إلى إقامة سباقات الهجن في العديد من مناطق المملكة، والمحافظة على هذا الموروث الحضاري الكبير، والارتقاء بهذه الرياضة لمعايير عالمية تتواكب مع رؤية السعودية 2030، إضافة إلى حوكمة وإدارة سباقات الهجن وتقديم الخدمات للميادين والملاك وتوفير البيئة المثالية لهم لممارسة هذه الرياضة الأصيلة.