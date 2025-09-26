الاتفاق يتغلب على ضمك بثلاثية

البلا\ (جدة)

حقق الاتفاق فوزا ثمينا على مضيفه ضمك 3-1، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، في مباراة شهدت إثارة كبيرة وتبادل للفرص.

لم تمضِ سوى دقيقة واحدة حتى أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه لاعب الاتفاق أوندريج دودا.

وفي الدقيقة التاسعة كاد هزاع الغامدي أن يفتتح التسجيل لضمك بعد انفراده بالحارس روداك، إلا أن الأخير تألق في التصدي.

كما أهدر كايكي فرصة محققة في الدقيقة 17 بعدما سدد بجوار القائم، فيما رد الاتفاق بمحاولة خطيرة عبر رأسية عبدالله مادو في الدقيقة 23 لكنها مرت خارج المرمى.

ونجح ضمك في تسجيل هدف عبر فلنتين فادا في الدقيقة 29، لكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو.

وبعد دقائق فقط، عوّض الاتفاق ذلك بتسجيل هدف التقدم عند الدقيقة 38 عن طريق فلنتين فادا نفسه، بعدما سدد كرة قوية من داخل المنطقة عجز الحارس عن إيقافها.

ولم يدم تفوق الاتفاق طويلاً، حيث عاد ضمك سريعاً عبر خالد الغنام الذي أدرك التعادل في الدقيقة 40 بتسديدة من عرضية أرضية قادمة من الجهة اليمنى.

وفي الشوط الثاني واصل الغنام تألقه، مضيفاً الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 57 بالطريقة نفسها تقريباً.

وأكمل النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم الثلاثية في الدقيقة 65، بعدما استثمر تمريرة رائعة من خالد الغنام، ليؤكد تفوق الاتفاق ويحسم النقاط الثلاث لصالح فريقه.