الأهلي يعبر الحزم بثنائية

البلاد (جدة)

تغلب فريق الأهلي على مضيفه الحزم، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 2-0، في الجولة الرابعة بدوري روشن.

جاءت أول فرصة خطيرة في المباراة مع حلول الدقيقة السادسة، وكانت لصالح فريق الحزم، بعد عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أمير سعيود، لتصل بعد ذلك لعمر السومة، الذي سدد الكرة في دفاع الأهلي.

وكاد أن يسجل كيسيه هدفا محققا للأهلي في الدقيقة 11، بعد عرضية من الجانب الأيمن حولها برأسه، لكن الحارس تصدى لها ببراعة.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في وجه لاعب الأهلي ماتيوس جونسالفيس في الدقيقة 20.

وسجل فرانك كيسيه الهدف الأول لفريق الأهلي في الدقيقة 30، بعد تسديدة من رياض محرز تصدلا لها الحارس، ليكملها بعد ذلك اللاعب الإيفواري لداخل المرمى، لكن الهدف الغي بعد العودة لتقينة الفيديو.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق الحزم، بعد عرقلة امير سعيود في منطقة جزاء الأهلي، وتقدم فابيو مارتنيز لتسديد الكرة لكنه اهدرها.

ومع بداية الشوط الثاني قرر مدرب الأهلي ماتياس يايسله الدفع باللاعب ماتياس دامس بدلا من عبدالإله الخيبري.

وتمكن اللاعب فراس البريكان من تسجيل الهدف الأول لفريق الأهلي في الدقيقة 72، مستغلا كرة عرضية من الجانب الأيمن.

جاء الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 80 عن طريق اللاعب علي مجرشي.

بتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الحزم عند نقطتين بالمركز الرابع عشر.