الأمين العام لمجلس التعاون: الكارثة الإنسانية في غزة تتطلب مضاعفة الجهود الدولية لدعم (الأونروا) ومواجهة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية

واس (نيويورك)
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الكارثة الإنسانية في غزة تتطلب مضاعفة الجهود الدولية لدعم (الأونروا) ومواجهة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية ضدها، فهي شريان حياة لمئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة والضفة.
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الكارثة الإنسانية في غزة تتطلب مضاعفة الجهود الدولية لدعم (الأونروا) ومواجهة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية ضدها، فهي شريان حياة لمئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة والضفة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى للأونروا، يوم أمس الخميس، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية نيويورك.
وأكد على التزام دول المجلس بمواصلة الوقوف إلى جانب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعمها على كافة المستويات، مشددًا على أن هذا الدعم يأتي انطلاقًا من الموقف الثابت لمجلس التعاون في مساندة الشعب الفلسطيني وحقه في حياة كريمة، إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل لقضيته وإنهاء معاناته، وأن المجلس يضم صوته إلى صوت الأمم المتحدة في الدعوة إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي ومؤسساته، وتقديم جميع أشكال الدعم للوكالة حتى تتمكن من مواصلة دورها الإنساني النبيل في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.
وأشار الأمين العام، إلى أن الدور الحيوي للأونروا يزداد أهمية في ظل الظروف الإنسانية بالغة الصعوبة التي يمر بها الفلسطينيون، ولاسيما في قطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية تتطلب مضاعفة الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة، ولفت إلى أن العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة أدى إلى تدمير البُنى التحتية والمدارس والمستشفيات، ما جعل مئات الآلاف من الفلسطينيين يعتمدون بشكل أساسي على خدمات الأونروا باعتبارها شريان حياة لهم.
كما نبّه من أن معاناة المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية تتفاقم هي الأخرى جراء التصعيد والانتهاكات اليومية، مؤكدًا في ختام كلمته أن مجلس التعاون ماضٍ في التزامه تجاه دور الأونروا، داعيًا المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده ومساهماته لدعم هذه المنظمة الأممية الحيوية.