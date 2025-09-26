الأمير فهد بن جلوي يشهد افتتاح أعمال عمومية البارالمبية الدولية

البلاد (سيؤول)
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، شهد صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية، التي انطلقت اليوم، بالعاصمة الكورية سيؤول، برئاسة رئيس اللجنة البارالمبية الدولية أندرو بارسونز، وحضور الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز بن أحمد باعشن، ورؤساء اللجان والاتحادات البارالمبية القارية والوطنية.
وناقشت الجمعية في يومها الأول، التقارير المالية والإدارية، واستعدادات الدول المستضيفة لروزنامة دورات الألعاب البارالمبية الدولية والقارية.
وتستكمل عمومية البارالمبية الدولية، أعمالها غدًا، بانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية للفترة الانتخابية (2025 – 2028)م.
وعلى صعيد آخر، وقع الأمير فهد بن جلوي رئيس الأكاديمية الأولمبية السعودية، اتفاقية تعاون مع جامعة كيونغ هي (Kyung Hee) الكورية، تخللها زيارة للمنشآت الرياضية بالجامعة.
من جهة أخرى، التقى سموه، رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو الدكتور تشوي تشونغ وون، ونُوقِشَت أطر تبادل الخبرات الرياضية والاستفادة من مقدرات الاتحاد الدولي في تطوير رياضة التايكوندو بالمملكة.