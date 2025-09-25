1 أكتوبر.. فصل خدمة المياه نهائيًا للعدادات غير الموثقة

البلاد (جدة)

دعت شركة المياه الوطنية، مُلَّاك ومستفيدي عدادات المياه غير الموثقة إلى ضرورة توثيق العدادات عبر قنواتها الرقمية قبل 1 أكتوبر 2025، مشيرة إلى أنه سيترتب على عدم التوثيق فصل الخدمة تلقائيًا بشكل نهائي.

يأتي ذلك ضمن مبادرة توثيق العدادات وربطها بالهُوية الوطنية أو الإقامة للمستفيد الفعلي التي أطلقت في منتصف أكتوبر 2024، حيث يضمن التوثيق للعملاء الاستفادة الكاملة من خدمات المياه، إضافة إلى الخدمات الأخرى التي تُقدمها الشركة.

وأوضحت الشركة أن توثيق العداد يتيح للمستفيد الفعلي طلب الخدمات، ومتابعة حالتها من خلال القنوات الرقمية، واستقبال الفواتير والرسائل النصية المرتبطة بعداده، ويمكن تلقائيًا للمستفيد معرفة تفاصيل حسابه، ومتابعة استهلاكه، واستقبال الإشعارات في حال ارتفاعه.

وبيَّنت الشركة أنها سخرت كل قنواتها الرسمية لتنفيذ طلبات توثيق عدادات المياه، مشيرة إلى أنها خصصت صفحة إلكترونية في موقعها الرسمي تتضمن دليلًا إرشاديًا وإجابات الاستفسارات الشائعة حول توثيق عدادات خدمة المياه.