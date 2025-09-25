وصول طائرة جديدة لإغاثة الشعب الفلسطيني

البلاد (العريش)

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية أمس (الأربعاء)، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 65 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، تحمل على متنها سلالاً غذائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة. تأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة؛ للتخفيف من محنة المجاعة القاسية والظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.