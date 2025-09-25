وزير الصناعة والثروة المعدنية يشهد توقيع (42) اتفاقية استثمارية خلال مشاركته في ملتقى الأعمال السعودي – الصيني ببكين

وأكد الخريف أن الإصلاحات التي أجرتها المملكة لزيادة جاذبية بيئتها الاستثمارية، وتحسين نظام الاستثمار التعديني، وتقليص فترة إصدار التراخيص التعدينية، جعلتها تحقق مكانة متقدمة في قطاع التعدين العالمي، إذ قفزت من المرتبة (104) إلى (23) عالميًّا في مؤشر جاذبية بيئة الاستثمار التعديني.

وشهد الملتقى حضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن الحربي، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، فيما حضره من الجانب الصيني رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية تشانغ جيانوي، وعددٌ من قيادات منظومة الصناعة والتعدين في البلدين، وأعضاء مجلس الأعمال السعودي – الصيني.

وتأتي مشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية في ملتقى الأعمال السعودي – الصيني ضمن زيارته الرسمية إلى الصين؛ التي تستهدف تعزيز الروابط الثنائية الاقتصادية، وتطوير الشراكات الإستراتيجية في الصناعة والتعدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.