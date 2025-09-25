الرئيسية
وزير الرياضة يوجه بالتحقيق في أحداث مباراة العروبة والقادسية
وزير الرياضة يوجه بالتحقيق في أحداث مباراة العروبة والقادسية

صحيفة البلادaccess_time3 / ربيع الآخر / 1447 هـ      25 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

وجّه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بفتح تحقيق عاجل في الأحداث التي رافقت مباراة العروبة والقادسية، التي أُقيمت مساء الأربعاء على ملعب جامعة الجوف، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة، عادل الزهراني، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن نادي العروبة لم يلتزم بالتعاقد مع شركة منظمة لتشغيل المباراة، رغم الاتفاق المسبق الذي تم في الاجتماع التنسيقي المنعقد يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، بحضور ممثل النادي وتوقيعه على محضر الاجتماع.

وأكد الزهراني أن وزير الرياضة وجّه بفتح تحقيق فوري في المخالفة، والرفع بالنتائج خلال ثلاثة أيام، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.

وعلى الصعيد الفني، حقق فريق القادسية فوزًا مستحقًا على مضيفه العروبة بنتيجة (3-1)، ليحجز مقعده في الدور التالي من البطولة، بعد مواجهة شهدت ندية كبيرة خاصة في شوطها الأول.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

