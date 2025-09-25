مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز يحصل على تجديد اعتماد “CBAHI”

البلاد (جدة)

حصل مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز، على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية وفق المعايير الوطنية للمستشفيات (CBAHI) إثر استيفائه جميع متطلبات الجودة الوطنية بناءً على تقييم ميداني شامل.

يأتي تجديد الاعتماد بعد تقييم لمختلف جوانب العمل في المستشفى، وتشمل المعايير : جودة الرعاية وسلامة المرضى، وكفاءة الكوادر الطبية والإدارية المتميزة وفعالية الأنظمة الإدارية والحوكمة المتبعة في المستشفى، وتكامل البيئة العلاجية والتجهيزات الحديثة . ويسعى المستشفى إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في بيئة المستشفى الأكاديمي لضمان جودة الخدمات المقدمة.

وأوضحت مديرة المستشفى الجامعي الأستاذ الدكتور ( سميرة بنت فهد البصري ) أن تجديد الاعتماد هو ثمرة جهود جماعية وتفانٍ من قبل كل فرد في المستشفى، من الأطباء والممرضين إلى الفنيين والإداريين، ويعكس الاعتماد تطلعات و أهداف المستشفى من خلال تقديم الرعاية الصحية المتميزة، والتعليم الطبي، والبحث العلمي، بالإضافة إلى تعزيز صحة وسلامة المجتمع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) هو الجهة الوطنية الرسمية المخولة بمنح شهادات الاعتماد لجميع المؤسسات الصحية، الحكومية والخاصة، في المملكة العربية السعودية ، ويُعد حصول أي منشأة صحية على هذا الاعتماد مؤشراً قوياً على جودة خدماتها وكفاءتها التشغيلية.