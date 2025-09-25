قرعة أغلى الكؤوس.. كلاسيكو جديد بين النصر والاتحاد

البلاد (جدة)

أجريت اليوم الخميس قرعة الدور ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025-2026 والتي أسفرت عن مواجهة كلاسيكو من العيار الثقيل بين النصر والاتحاد.

وتأهل 14 ناديًا من دوري روشن إلى ثمن نهائي كأس الملك وهي الأهلي، الأخدود، التعاون، الخلود، الخليج، الشباب، الهلال، الحزم، النجمة، الاتحاد، النصر، الرياض، الفتح والقادسية بينما يتواجد ثنائي دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين الباطن والزلفي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ثمن النهائي من كأس الملك يومي 27 و28 أكتوبر المقبل على أن تقام قرعة الدور ربع النهائي يوم 29 من الشهر ذاته.

وجاءت نتيجة قرعة دور الـ 16 من “أغلى الكؤوس” على النحو التالي:

الخلود × النجمة

الباطن × الأهلي

القادسية × الحزم

النصر × الاتحاد

الخليج × التعاون

الشباب × الزلفي

الفتح × الرياض

الأخدود × الهلال

اللافت أن قرعة كأس الملك وضعت النصر والاتحاد في مواجهة منتظرة وذلك قبل يوم واحد من الكلاسيكو المنتظر بينهما، غدًا الجمعة، في قمة منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، كما وضعت الأخدود مع الهلال اللذين سيلتقيان مساء اليوم الخميس لحساب الجولة ذاتها