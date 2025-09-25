فعاليات ثقافية وفنية بحي حراء الثقافي احتفاءً باليوم الوطني الـ95

البلاد (مكة المكرمة)
شهدت فعاليات اليوم الوطني الـ95، التي نظمها حي حراء الثقافي مساء أمس بمكة المكرمة تحت شعار “عزنا بطبعنا”، إقبالًا واسعًا من المواطنين والزوار من مختلف الجنسيات، وسط أجواء وطنية احتفالية عكست مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته الرشيدة -أيدها الله-.
وتنوعت العروض بين فنية وأمسيات شعرية، وتضمن الاحتفال اللوحات الوطنية، ومسيرة الخيل والفروسية والهجانة في ميادين الحي، التي تهدف؛ إلى ربط الزوار بالتراث السعودي وتعزيز الهوية الوطنية، ومسرح الوطن الذي يطرح تجارب واقعية متنوعة لممارسة الألعاب الترفيهية مع توفير المستلزمات والأجواء الخاصة بذلك, إضافة إلى ميدان التحديات الذي يوفر العديد من ألعاب المتعة والإثارة للكبار والصغار، والألعاب التفاعلية، وفعاليات للمسابقات والجوائز والرسم، ومنطقة ألعاب الأطفال، ومنطقة ألعاب الكبار، وعروض التسوق، وفعالية بصمة فخر، والخيمة السعودية ورمزيتها في التراث الثقافي السعودي، ومتحف القرآن الكريم ومعرض الوحي، ومعرض القهوة السعودية، والمسابقات الثقافية؛ مما أضفى أجواء احتفالية نابضة بالحياة تعكس التنوع الثقافي السعودي.
وتفاعل زوار الحي مع الفقرات والعروض المتميزة التي شارك فيها الكبار والصغار من خلال أجنحة الحي المختلفة, بوصفه معلمًا ثقافيًا ومقصدًا سياحيًا ووجهة معرفية من خلال مكونات الموقع وطبيعته التاريخية والجغرافية والخدمات الموجودة فيه وطريقة الاستفادة منها.
ويطرح الحي في طياته خيارات الاستمتاع بمجموعة المشروبات والأغذية ذات الطابع التراثي والمعاصر، وتوفير تجربة تسوق فريدة من خلال سوق الحرف والصناعات التراثية وعبر مجموعة من المرافق التجارية المتعددة والمتنوعة.
ويأتي تنظيم فعاليات اليوم الوطني في إطار حرص إدارة حي حراء الثقافي على تفعيل المناسبات الوطنية وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في تعزيز الانتماء الوطني وربط الأجيال بتاريخ المملكة المجيد.
شهدت فعاليات اليوم الوطني الـ95، التي نظمها حي حراء الثقافي مساء أمس بمكة المكرمة تحت شعار “عزنا بطبعنا”، إقبالًا واسعًا من المواطنين والزوار من مختلف الجنسيات، وسط أجواء وطنية احتفالية عكست مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته الرشيدة -أيدها الله-.
وتنوعت العروض بين فنية وأمسيات شعرية، وتضمن الاحتفال اللوحات الوطنية، ومسيرة الخيل والفروسية والهجانة في ميادين الحي، التي تهدف؛ إلى ربط الزوار بالتراث السعودي وتعزيز الهوية الوطنية، ومسرح الوطن الذي يطرح تجارب واقعية متنوعة لممارسة الألعاب الترفيهية مع توفير المستلزمات والأجواء الخاصة بذلك, إضافة إلى ميدان التحديات الذي يوفر العديد من ألعاب المتعة والإثارة للكبار والصغار، والألعاب التفاعلية، وفعاليات للمسابقات والجوائز والرسم، ومنطقة ألعاب الأطفال، ومنطقة ألعاب الكبار، وعروض التسوق، وفعالية بصمة فخر، والخيمة السعودية ورمزيتها في التراث الثقافي السعودي، ومتحف القرآن الكريم ومعرض الوحي، ومعرض القهوة السعودية، والمسابقات الثقافية؛ مما أضفى أجواء احتفالية نابضة بالحياة تعكس التنوع الثقافي السعودي.
وتفاعل زوار الحي مع الفقرات والعروض المتميزة التي شارك فيها الكبار والصغار من خلال أجنحة الحي المختلفة, بوصفه معلمًا ثقافيًا ومقصدًا سياحيًا ووجهة معرفية من خلال مكونات الموقع وطبيعته التاريخية والجغرافية والخدمات الموجودة فيه وطريقة الاستفادة منها.
ويطرح الحي في طياته خيارات الاستمتاع بمجموعة المشروبات والأغذية ذات الطابع التراثي والمعاصر، وتوفير تجربة تسوق فريدة من خلال سوق الحرف والصناعات التراثية وعبر مجموعة من المرافق التجارية المتعددة والمتنوعة.
ويأتي تنظيم فعاليات اليوم الوطني في إطار حرص إدارة حي حراء الثقافي على تفعيل المناسبات الوطنية وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في تعزيز الانتماء الوطني وربط الأجيال بتاريخ المملكة المجيد.