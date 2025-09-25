سقوط مسيرة إسرائيلية داخل مقر اليونيفيل بلبنان

البلاد (بيروت)

أكدت قوات اليونيفيل- القوة الدولية المؤقتة في لبنان- سقوط طائرة مسيّرة إسرائيلية، داخل مقرها العام في الناقورة جنوب لبنان، دون أن تُسفر الحادثة عن أي إصابات بين عناصر حفظ السلام.

وقالت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل، كانديس أرديل: إن فرق حفظ السلام المتخصصة في التعامل مع الذخائر المتفجرة تدخلت فوراً لعزل المسيّرة وتأمين محيطها، وتبيّن أنها لم تكن مسلحة، بل مزوّدة بكاميرا، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي أكد لاحقاً ملكيته للمسيّرة.

وأضافت أرديل أن”قوات اليونيفيل، رغم جاهزيتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة دفاعاً عن نفسها ضد أي تهديد، لم تتعرض لأي هجوم، حيث سقطت المسيّرة من تلقاء نفسها”. وأوضحت أن مثل هذه الطلعات الجوية، سواء التابعة للجيش الإسرائيلي أو غيره، تُعد خرقاً للقرار الدولي رقم 1701، وللسيادة اللبنانية.

وأكدت الناطقة أن”اليونيفيل تأخذ أي تدخل أو تهديد يمس أفرادها أو منشآتها أو عملياتها على محمل الجد، وستقدّم احتجاجاً رسمياً على هذا التصرف”. وأضافت أن القوات الدولية تواصل عملها بحيادية وثبات لدعم الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، رغم الانتهاكات المستمرة التي تهدد المنطقة.

تأتي هذه الحادثة في ظل توترات متصاعدة في جنوب لبنان، حيث تستمر الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، بحسب مراقبين، ما يضع اليونيفيل في مواجهة تحديات مستمرة للحفاظ على أمن المنطقة ومنع أي تصعيد محتمل.